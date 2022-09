Jean-Luc BARBIER

Voici mon offre de services standard :

Traductions de l'anglais et l'allemand vers le français (et inversement, par mes collègues) mais aussi des langues scandinaves (suédois, danois et norvégien).

Domaines de traduction : transports (automobile, engins de T.P., matériel ferroviaire), mécanique, informatique (matériel + logiciels), télécommunications, bâtiment, génie civil, électricité, électronique, climatisation, armement, communiqués de presse, publicité & relations publiques, contrats commerciaux et juridiques, rapports annuels, normes et brevets, appels d’offres, matériel médical, notices pharmaceutiques, agriculture, etc.

Les clients directs suivants nous font confiance : Banque Rothschild, Bertin, Bombardier, Butagaz, CDiscount, cabinets d’avocats Clifford Chance, Lovells, Simmons&Simmons, Mercedes, Deloitte & Touche, Eurostar, HP, I.N.C, FUJI Medical + Gamida (matériel médical), Gefco, ISS, Locatel, Ministères de l'Equipement, de l’Industrie, MCI, PriceWaterhouseCoopers, Peugeot, Renault, Saint-Gobain, Toyota, Velux, Veolia Environnement, Volvo, Louis Vuitton, etc.

Logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Corel WordPerfect Suite 8, Lotus Smartsuite, PageMaker 6.5, FrameMaker, Interleaf, HTML.

Base de données terminologiques canadienne Termium (sur CD-ROM), Translator's Workbench & SDLX 2009 TRADOS, Transit XV (STAR), Déjà Vu (mémoires de traduction).

J’effectue également des missions d’interprétariat, à la fois de contact et de conférence, aux tarifs usuels du marché.

Principaux clients récents en interprétariat : Areva, Banque Rothschild, Géodis, Ministère des Transports, IBM, Esso, Renault, MMA, Mercedes, Saint-Gobain, Stéria, parmi les plus connus.

A votre disposition pour un devis gratuit !



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Traduction

Interprétariat

Translation

Interpreter

Traducteur

Interprétation