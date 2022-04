Didier PIEMONTE

Travail dans un bâtiment dédié à la virologie au sein du service laverie prépa mat.



laverie:

réception du matériel sale et des déchets sortie des zones P3 et non P3, stockage et lavage dans le respect des procédures mis en place, utilisation d'autoclave de décontamination, libération décontamination chimique, prélèvements d'eaux et vapeur.



préparation matériel:

port de tenue millénium, préparation montages selon demande dans le respect des délais impartis, utilisation d'autoclave de stérilisation, bio-nettoyage, suivi environnementaux