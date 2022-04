Didier PILON

Vénissieux 69 200 Lycée Hélène Boucher .



Age : 54 ans

Présentation :

4ème génération de cuisinier, simplement passionné ...

Mon fils, 27 ans, 5ème générations, lui aussi second de cuisine au Loius XV , Plazza Athénée PARIS chez M. Ducasse . Chez nous, tu ouvres une porte et derrière, il y a soit un cuisinier soit un pâtissier !



Plus de 35 années d'expérience professionnelle. 10 ans de restauration gastronomique et étoilée, 5 années de restauration collective pour le groupe Accor. 7 ans, restaurateur dans le nord Isère et plus de 10 années dans l'enseignement.



Quel est votre plat favori ?

L'estouffade de boeuf bourguignonne.

Une assiette de tomates (en saison) juste huile d'olive et combava ...



Quel est le plus beau souvenir gourmand de votre enfance ?

Les jus de viandes de mon grand-père maternel (lui aussi cuisinier) ...

Et la gigue de chèvre en marinade de mon père ...



Quelle est votre plus belle émotion gastronomique ?

C'est tout simplement se retrouver entre amis de la profession autour d'un bon repas (simple) et échanger nos impressions culinaires.



Un ingrédient indispensable en cuisine ?

l'huile d'olive et de l'amour !!!



Une saison favorite ?

Le printemps, les beaux jours ..., du sourire, les yeux qui brillent ...



Cuisine rapido, bistrot ou gastro ?

Bistrot !



Marché, épicier ou supermarché ?

Marché et épicerie fine.



Vous êtes plutôt beurre salé ou beurre doux ?

Beurre salé.



Quel produit laitier est pour vous le plus intéressant à travailler ? Pourquoi ?

La crème, pour son accord multiple ...



Si vous étiez un fromage, vous seriez ... ?

L'abondance ! (devinez pouquoi ?).



Si vous étiez une gourmandise ?

Caramel au beurre salé.



Que proposez-vous à des amis qui arrivent à l'improviste ?

Un apéritif dînatoire autour d'un bon vin rouge, charcuterie maison, fromages, j'ai toujours de la salade et autres produits de la ferme voisine.



Votre adresse coup de coeur ?

Le restaurant L'ébullition à Lyon 69001

Un chef sans prétention, une cuisine du marché, du soleil dans les assiettes ... un niveau * Michelin.