Didier PILON

J'avoue ne pas avoir vu passer les quarante dernières années ! La photographie est une passion - même si c'est parfois une passion exigeante : par la diversité des sujets que l'on peut aborder et la faculté d'offrir en permanence de nouvelles rencontres ou de nouveaux horizons à décrypter, sa pratique professionnelle permet de ne pas s'ennuyer une seule seconde. Bien sûr, j'idéalise un peu et, comme dans tout métier, elle présente également de nombreuses contraintes, mais grâce à elle j'ai rencontré un nombre remarquable de gens intéressants, vu des lieux et des choses superbes, vécu des situations incroyables et suis resté passionné comme au premier jour par le fait de continuer à ne pas voir passer le temps !



Mes compétences :

Photographie

Réalité augmentée

Formation continue

Communication

Cinéma

Son

Création

Timelapse

Management

Photographie industrielle