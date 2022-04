Didier PILON

Management:

- Coordination, motivation et formation d'équipe technique

- Mise en place d’indicateurs d’évaluation et de suivi d’activité.

- Evaluation des performances et apport d’appui nécessaire

- Respect des engagements et des délais



Compétences Techniques:

- Système : Windows NT/2000/2003/2008, Unix/Linux, Novell

- Messagerie : Exchange 5.5/2000/2003/2007, Lotus Notes 4/5

- Base de données : SQL 2000/2005

- Securité : ISA server 2000/2004/2006, Cisco PIX

- Réseau : IP, routing protocols (OSPF, BGP, EIGRP…), switchs and routers CISCO

- Languages : C/C++, C#, VB and PERL



Certifications:

- ITIL Management Essentials

- Microsoft Certified Trainer

- MCTS Exchange Server 2007 Configuration,

- MCSE Windows NT4/2000/2003 + Security + Messaging 2000/2003 + Internet

- MCDST Windows XP

- CCNA 2.0 (640, 507)

- BSCN (640, 603)

- SECUR (642, 501)



