Didier PITIOT

Formateur et dirigeant de la société ORDICLIC à l'Horme, spécialisée dans la formation bureautique.

Certifié Microsoft sur Word et Excel et aussi sur le PCIE (Passeport de compétences Informatique Européen) dont ORDICLIC est"centre agrée". http://pcie.tm.fr



Une grande capacité d'écoute et d'adaptabilité, plus de 20 ans d'expérience, me permette de répondre à l'ensemble des demandes de formation allant de l'initiation aux exigences les plus élevées sur des logiciels comme Excel avec mise en place de fichiers spécifiques pour l'entreprise



Apprendre c'est bien, utiliser c'est essentiel. C'est pourquoi mes formations sont très axées sur la pratique en essayant toujours de rapprocher le contenu au besoin de votre entreprise.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Android

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Montage photo

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint