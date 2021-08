Didier SAUBADINE

En charge du développement commercial de la société BCM à Bayonne.

BCM est une SSII qui s'appuie sur de fortes compétences en développement pour la création d'applications informatiques hébergées.

Ses applications sont présentes sur le web sous la forme de plateformes intranet ou distribuées en mode SAAS.

La plupart est orientée "grand compte", soit par leur utilisation : Plate forme de dons de la "Fondation du Patrimoine" ou la plate-forme de gestion des budgets du groupe "Louvres Hôtel"; soit par leur distribution : Reporting Hébergé secteur hôtelier et secteur associatif pour PWC, en mode SAAS; et aussi tous les autres secteurs d'activité, pour les succursalistes, investisseurs etc...











Mes compétences :

Audit

Audit informatique

delphi

Informatique

Microsoft Sharepoint

Pégase 3

PGI

Reporting

VPN

Wavesoft