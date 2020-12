15 ans en direction juridique d'entreprise puis AVOCAT A LA COUR DE PARIS depuis 1997. J'interviens dans toute la France.

Deux pôles d'activités complémentaires, l'un issu de mes engagements associatifs, l'autre d'un parcours professionnel au service des entreprises :

* DROIT DE LA PERSONNE : toute la protection juridique des adultes vulnérables.

Voir le site dédié: www.diegopollet-avocat.fr

Co-animateur de la sous-commission "Majeurs vulnérables " du Barreau de Paris.

* DROIT DE LA CONSTRUCTION ET DES MARCHES PUBLICS : conseil, négociation et contentieux en particulier pour les entreprises du BTP. Lancement et suivi expertises. Partenariat inter-entreprises

Voir page Web dédiée : www.avocap.net/diego-pollet/



* MEDIATION pour les organisations et les particuliers



Je suis avocat au contentieux à chaque fois que nécessaire, mais je privilégie la concertation et la médiation. Nombreuses missions de médiation dans les domaines les plus divers depuis 1991, en particulier pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et pour la Fondation de France. Pour cette dernière, je suis également instructeur de dossiers de demandes de subvention pour le département "Personnes Agées".

J'ai été formateur de 1998 à 2011 à l'éthique de la médiation pour le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) et administrateur de l'Association Nationale des Médiateurs (ANM).





Mes compétences :

Conseil

BTP

Droit des contrats

Éthique

Médiation

Droit des affaires

Marchés publics

Droit public

Construction

Droit