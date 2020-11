Eric DESLANDES

J'ai prêté serment le 16 janvier 1987 après avoir effectué mes études à PARIS I PANTHEON SORBONNE.



J'exerce actuellement dans le domaine de la gestion immobilière et du droit pénal. Mes domaines de prédilection : les baux commerciaux - contentieux, rédaction d'actes et conseil- et la copropriété.



Depuis l'an 2000 je rédige les formulaires commentés de procédure civile, toujours dans domaine des baux commerciaux et ce pour les éditions LAMY (collection PRO ACTA).



Fin septembre 2019, seront publiées mes mises à jour. Mon état d'esprit lorsque je rédige est toujours le même : m'inscrire dans une logique de cheminement, de prise en main du lecteur. Je recherche et j'insère l'information utile, celle qui peut éviter un sinistre. Je me pose les questions simples que se poserait le lecteur tout en ayant l'humilité de constater qu'à une question simple, il n'y a pas de réponse sans complexité. Mais je n'esquive pas une telle réponse. Je suis devenu patient avec l'âge.



Par ailleurs un avocat ne doit pas mettre de l'huile sur le feu : pour moi la solution négociée -sauf en cas de violence- est la meilleure façon de terminer un litige ; elle n'exclut d'ailleurs pas la mesure conservatoire !



Partager mes connaissances avec mes clients institutionnels, élaborer, avec eux -si nécessaire- une stratégie pour chaque affaire et ne pas être un simple élément extérieur à leur entreprise ; être appelé en amont du problème pour éviter qu'il ne dégénère en litige judiciaire : tels sont mes deux principaux souhaits les plus vifs.



Je travaille avec des Notaires, des Huissiers de Justice et avant tout avec des Administrateurs de biens. Mais bien entendu j'accepte volontiers de travailler en direct avec des bailleurs.



Enfin, je défends toute personne qui m'en fait la demande au titre de l'aide juridictionnelle si son litige entre dans mes compétences.



Les procédures de référé font de ma part l'objet d'études approfondies et j'ai déjà conçu un recueil de jurisprudence avec un index alphabétique (plus de 100 arrêts).



Je pratique aussi le droit pénal, surtout du côté des victimes, et particulièrement dans les cas d'abus de vulnérabilité.



Merci pour votre attention et protégez-vous de cet étrange virus.