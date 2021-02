Thibaut BARNIER

L'étude est située au cœur de Clermont-Ferrand à deux pas de la place de Jaude, la SCP BARNIER-BREHM et ses collaborateurs (juristes diplômés) assurent de façon rapide et efficace le traitement des dossiers qui leurs sont confiés.



L'étude, totalement informatisée, met à votre disposition toutes les technologies les plus récentes en matière de transmission de données informatiques.



Sur l'ensemble de la Cour d'Appel de RIOM (Allier, Puy de Dôme, Cantal, Haute-Loire), la SCP BARNIER-BREHM assure les missions fondamentales du métier dHuissier de Justice : signification des actes, procès verbal de constat, recouvrement de créances. Mettant à profit son expertise dans les domaines du numérique et des technologies de linformation, elle procède à des développements spécifiques pour proposer des services adaptés aux évolutions technologiques et aux besoins nouveaux de ses clients. Dotée dune identité forte, elle sappuie sur une organisation rigoureuse et le professionnalisme de ses collaborateurs.



Elle a constitué un réseau de correspondants sur tout le territoire national. Elle est ainsi capable de satisfaire lensemble des besoins de ses clients sur tout le territoire national en matière de : signification dactes, procès verbaux de constat, recouvrement amiable ou judiciaire de créances.



En outre, un service de permanence a été mis en place et un huissier de justice est disponible 24H/24 et 7J/7 pour les constats.



Etude ouverte au public :

Du Lundi au Vendredi : 9H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00



Téléphone: 04.73.93.30.82

Fax: 04.73.35.44.31

Email: contact@huissier-63.com

www.huissier-63.com

www.constat-63.com



Mes compétences :

Baux commerciaux

Voies d'exécution

Immobilier locatif

Droit des affaires

Constat internet

Droit immobilier

Baillif

Baux

Suivi des procédures

Recouvrement amiable

Gestion immobilière

impayés