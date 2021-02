Dilip FIROZALY AMARSY

Ingénieur de formation, j'ai fait de ma passion mon métier en créant ma propre entreprise en 2004.



Après quelques années de parcours dans les secteurs informatique et bancaire, j'ai développé des compétences multiples et complémentaires. Ce fût un atout majeur pour la gestion de ma nouvelle structure.



Étant passionné depuis mon plus jeune âge par la Haute-fidélité, j'ai acquis parallèlement une expertise rare dans ce domaine, motivé par la recherche du plaisir et de la Musicalité. J'ai partagé cette passion en initiant les amis et les connaissances en faisant du conseil. C'était le début de la notoriété avec un bouche à oreille qui a donné envie de franchir le pas.



Ce fût chose faite en 2004. J'ai eu le plaisir de créer mon enseigne avec un concept novateur consistant à recevoir les novices et les mélomanes dans un cadre familier avec une approche d'accompagnement personnalisé.



Grâce à la pertinence du concept et à son positionnement original, Firodil Audio Passion est devenu par la suite un acteur reconnu de la Haute-fidélité parisienne et nationale.



L'offre a évolué vers le très haut de gamme mais l'envie de continuer à initier reste prépondérante.



Alors si vous aimez un tant soi peu la Musique et voulez découvrir la sensation d'avoir les musiciens chez soi venez me voir, ça sera avec plaisir.



Enfin vous l'aurez compris: A ce jour, je suis un entrepreneur heureux !