Dimitar DELOV

Employé chez Arkoon Network Security depuis Septembre 2009.



Diplômé de l’INSA de Lyon, j’ai choisi de me spécialiser en Télécommunications, et ai réalisé plusieurs projets dans ce domaine. Particulièrement passionné par les réseaux, j’ai pu, au cours de l’été 2007, découvrir ce domaine au sein de l’équipe réseau de la société « Visy » au travers d’un stage en Australie.



Cette première expérience professionnelle cumulée aux différents projets réalisés à l’INSA a nourri une réelle passion et un désir certain d’orienter mon projet professionnel dans le domaine des réseaux.

Dans ce sens, j'ai réalisé mon stage de dernière année sur une étude du nouveau Internet Protocole - IPv6, au sein de l'entreprise Arkoon Network Security à Lyon.



Mes compétences :

IPv6

Réseaux

Télécommunications

C

Python

Redis

Linux