Dimitri MARGUIN

≡≡ Directeur des ventes expérimenté en réseaux retail intégrés et franchisés.

≡≡ Expériences et résultats probants dans différents secteurs d'activité : prêt-à-porter, footwear, cosmétiques, maison & décoration, cadeaux & jouets, grande distribution.



J'ai piloté de nombreux projets liés aux transformations du marché retail :

- Conduire le changement

- Diriger une forte expansion, de nombreux remodeling et rationaliser le réseau

- Développer l'expérience et la relation client

- Créer et mettre en place process et reporting



Anglais courant, mon expertise se décline sur les domaines suivants:

- Stratégie commerciale et marketing

- Ressources humaines et Management

- Optimisation de la rentabilité

- Commerce et merchandising

- Exploitation du réseau



Disponible, je suis un manager opérationnel avec une vision stratégique orienté clients, collaborateurs et résultats.

Leadership, esprit entrepreneur, agilité et audace sont les qualités personnelles que j'exprime et transmets au quotidien.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation commerciale

Management

Gestion

Stratégie commerciale

Leadership

Ressources humaines