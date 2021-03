Diné MBENGUE

Je suis un technicien en télé-informatique(qui se définit comme étant le maillage des télécoms et de l'informatique.je suis jeune et veut entreprendre dans mon secteur d'activité que ça soit dans les télécoms et surtout et la majeure partie du temps en informatique(maintenance, administration réseau et système,webmaster,...).

Depuis Août 212, je suis technicien de supervision à la SONATEL ayant comme activité l'assistance en ligne en ce qui concerne les soucis d'internet quelques soient le support utilisé.

je suis ambitieux et veut développer mes propres affaires dans le domaine téléinformatique et des télécoms.



Mes compétences :

rigueur

Assiduité

Personal Home Page

PABX

Microsoft Windows

Linux

HTML

DSLAM

C Programming Language

Alcatel

ATM (Asynchronous Transfer Mode)