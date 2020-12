Dipita BENGA

DAHD Association facilite les collaborations entre ses membres, des groupes, des entreprises ainsi que les institutions clientes et partenaires. Elle suscite et développe des projets de communication plurimédias.



la création, la production et la promotion d'œuvres culturelles, notamment audio-visuelles et multimédias, indépendantes et originales, dans le but de soutenir la communauté dans ses projets de communication.



La DAHD va se vouloir en tout cas chaque jour plus précise sur ces buts , ces prestations et services.



DAHD Association makes easier collaboration between its members, groups, firms, and institutions clients or partners. It creates and develops multi-media communications projects.



DAHD association ayuda las collaboraciones entre los miembros, los grupos, los firmas y tambien los instituciones clientes o socios. Ella crea y desarrolla proyectos de communicacion y multimedia.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Gestion de projet

Management

Comptabilité

Création de site web

Coordination

Finance