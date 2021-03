Cofondatrice de Direct Ferme,

Notre concept: Proposer des produits d'origine fermiers sains gourmands et avec une note créative à partir des fruits, légumes et miels de nos fermes partenaires.

Nous œuvrons en marque propre et en marque blanche.

Nous collaborons au local avec les hôteliers, épicerie fine, boutique de vente en ligne.

www.directferme.ma