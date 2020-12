Djimoyal BETOUNGAM ANICET

Nanti d’un diplôme de Maitrise en Sciences Sociales - Option communication et gestion des ressources humaines, je totalise plus de treize (13) années d’expérience professionnelle, essentiellement dans la gestion du capital humain et des projets.

Auditeur interne et copilote du processus ressources humaines des Brasseries du Tchad, j'ai été l'un des acteurs-clés ayant œuvré pour la certification ISO de cette entreprise qui d'ailleurs, est la première à l'avoir obtenue au Tchad. J'ai également assuré la gestion des carrières du personnel et géré la rémunération du personnel de Glencore.

Flexible, organisé et habitué de la gestion multi-dossiers et flexible dans un environnement multiculturel, je pourrai m'intégrer très rapidement dans votre entreprise.

Mes connaissances en informatique, en audit-qualité et en audit financier sont également des atouts incontestables à ma candidature.



Mes compétences :

Payroll

Computer

Recruitment

Administration

Communication

Drawings

Norme HSE

HR Management