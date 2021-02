Domenico DE FINA

Foal Management est une société italienne du groupe GERI HDP spécialisée dans le renseignement commercial et civil et la gestion du poste client.



Nous disposons de tous les documents officiels des entreprises inscrites auprès du "Registro Imprese" banque de données officielle de Chambres de commerce Italiennes.



Nos principaux services:



-Renseignements commercial

-Réalisation d'enquêtes civiles

-Recherches de coordonnées

-Recouvrement créances

-Rachat de créances



Mes compétences :

Credit Risk

Team Building

New Business Development

Debt Collection

Credit Management

Marketing Communications

Management

Sviluppo internazionale

Recrutement

Vente B2B

Recouvrement de créances

Renseignements Commerciaux

Enquêtes civiles