Consultant technico-fonctionnel polyvalent, rigoureux et autonome, j'apporte aux parties prenantes dun projet IT lexpertise technique nécessaire à la réalisation de leurs projets.



En tant que Business Analyst et Chef de projet IT, j'interviens en amont des projets auprès des utilisateurs, des métiers et jaccompagne les équipes techniques dans toutes les étapes du cycle de vie dun projet IT allant de l'analyse, de la conception et de la planification jusqu'aux mises en production et au-delà.