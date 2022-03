Dominique ARBEY

Docteur en musicologie (Paris IV - Sorbonne), 1er prix A.P.H. catégorie excellence piano (trophée Kawaï). Depuis 1994, j'enseigne le piano (classique et jazz), l'analyse musicale, l'harmonie et l'accompagnement. Auteur d'articles publiés dans diverses revues (L'Education Musicale, Euterpe, Les Cahiers de Francis Poulenc) et d'un livre sur Francis Poulenc.

En tant que pianiste, je me produis dans plusieurs formations (Jazz, chanson française).



Mes compétences :

Musicologie

Musique

Pianiste

Piano

Enseignement