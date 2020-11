Reichle & De-Massari France, R&M (depuis 1998).

Responsable Ventes & Marketing

Office & Datacenter Cabling



Suivi de comptes end-user,prescripteurs, distribution et intégrateurs spécialisés.

Responsable de la communication et du marketing.

www.rdm.com

email: dominique.barek@rdm.com



Ackermann France (Paris/Lyon 1995 à 1998)

Resp. commercial solutions distribution electrique, appel malades et cabling system.



> Clemançon Entreprise (groupe Vinci ex.GTIE)

Chargé d'affaires (Paris de 1986 à 1995).

Spécialisé en installation courants faibles (sécurité, sonorisation, video),câblage VDI et réseau informatique.



Mes compétences :

prescription

installateur

DATACENTER

bureau d'études

marketing

VDI

vente

communication