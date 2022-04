Responsable du secteur Sud pour le développement de l'offre R&MFreenet de cabling Système pour R&M (Reichle&De-Massari) fabricant Suisse de renom et leader de la couche 1 sur des marchés spécifiques.



Solutions 10GbE sur cable 4paires torsadées cuivre, selon IEEE 802.3an et la nouvelle norme ISO 11801 Edt 2.2 pour la classe Ea et Cat6A EIA/TIA 568.C, au dela des prérequis normatifs (Performance Plus)



Solutions Cat8.1, Cat6A, Cat6, Cat5e, évolutives, pérennes et performantes, dans tous vos environnements (Datacenter, industrie, tertiaire) avec la qualité Suisse



Propose des systemes de sécurité uniques et de gestion sur une connectique RJ45



Solutions optiques pour le LAN, WAN, connectique standard mais aussi le SC-RJ, E2000 (lsh), LC Sécurisée, MPO/MTP, jusqu'au 10/40/100GbE et 400GbE



Solutions clé en main pour déploiement rapide de vos infrastructures, certifiées et identifiées par une offre PREKO: La maitrise de votre budget



ISO 9001: Tracabilité de tous les composants : Gage de qualité Suisse à 100%



Intégration jusqu'à 4 points de coupure pour la réalisation de Datacenters ou openspace, avec la modularité d'exploitation : La performance et modularité de votre infrastructure de câblage



Solution dynamique AIM/DCIM pour infrastructures physiques



Solution FTTx



Formation des prescripteurs et installateurs, des règles de l'art



Référencements auprès de Grands Comptes, publics, privés, Bancaires, Nucléaires,...



A découvrir surArray ou en me contactant 06 70 93 97 02 / Richard.blanc@rdm.com





Mes compétences :

Cyclisme

Datacenter

Distribution

Informatique

Gestion de projet

Vente

Développement commercial

Electrotechnique

Industrie

Sécurité

Réseau

Optique

Electronique

Commerce B2B