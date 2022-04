François OLIVIER

FO se Former : certifier pour le passage des certifications TOSA



A la recherche d'une formation bureautique pensez Fo se Former, au service de votre Performance.



Formateur ayant la certification Microsoft Office Spécialiste en Excel et Word 2010 et passage des certifications TOSA, PCIE et ENI.



Pour plus d'informations, me contacter



Si vous voulez me joindre pour étudier votre besoin en formation, ou une mission en temps que commercial en temps partagé ou pour une présentation de l'entreprise : email : francois.olivier@foseformer.eu



Merci et @ bientôt.



Mes compétences :

Windows

Pack Microsoft Office

Internet

Access

Word

Powerpoint

Publisher

Excel

Outlook

NTIC TIC

E-mailing

Formateur

Technico-commercial

Libre office

Informatique

Open office

E-mailing de masse

Microsoft Office Spécialiste 2010

Négociation

Relation clients

Gestion commerciale

Microsoft Project

Libre Project

Microsoft Visio