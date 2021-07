Dominique BESSIERES

- Expertise de la communication des organisations publique (organisation, professionnalisation), des TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) .

- Conception et gestion, et/ ou participation à plusieurs contrats de recherche

- Ingénierie pédagogique (conception des maquettes pédagogiques et de la sélection des enseignants universitaires et professionnels d'un Master (M2) en Communication publique, puis d'une Spécialité de Master (M1 et M2) en Communication publique et corporate.

- Forte expérience de l'enseignement supérieur en formation initiale, alternée et continue autour de 8 grands domaines dans 9 universités et écoles, à tous les niveaux (de la première à la cinquième année) :

. Le développement des fonctions de communication des organisations publiques et privées : organisation et stratégie de communication

. Le management de projet et de la communication des entreprises et des institutions

. Les nouvelles technologies de la communication et le secteur économique des médias : innovation et contexte de travail, mutations des secteurs professionnels

. La négociation

. Les techniques d’expression – communication professionnelle

. La communication politique, les institutions et l’histoire des idées

. L’encadrement de rapports de stages et de mémoires de master 2 et la méthologie de la recherche

. Les techniques d’enquêtes : études et sondage - méthodologie de la recherche



Mes compétences :

Rédaction d'articles

Communication orale (colloques et enseignement)

Communication des organisations

Gestion de projets et d'équipes

Méthodologies d'étude et de recherche

Communication publique

Gestion de projet

Sociologie des organisations

NTIC