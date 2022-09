Dominique DAMIE

Responsable Administratif et Financier

MASTER II en Management des Entreprises à l'IAE d'Aix en Provence



Business Controller, je tiens compte des enjeux économiques et accompagne ma direction dans ses axes de développement.



J'emporte l'adhésion des cadres opérationnels pour atteindre les objectifs attendus en travaillant sur deux axes principaux :

1) La Gestion et le Pilotage de la Performance :

-Analyse les situations et les chiffres

-Crée les indicateurs de gestion

-Mets en place les plans d’actions

-Anime les chiffres et les indicateurs de performance



2) Le Management des Hommes

-Transforme l’analyse en actions

-Lie les actions aux enjeux financiers

-Donne du sens aux actions individuelles

-Traduit les chiffres aux collaborateurs



Mon expertise technique, mon expérience, et ma curiosité me permettent de travailler les indicateurs économiques et de maximiser l'efficacité de l'organisation.

En anticipant et en travaillant sur la Comptabilité et l’Analyse Financière, je :

-Fiabilise les données et assure le respect des obligations légales dans les délais

-Gère et optimise la trésorerie

-Améliore le BFR par la réduction des stocks et du DSO



Par le Contrôle Interne, je :

-Observe les situations du quotidien

-Analyse les processus de travail

-Synthétise les actions à mettre en place

-Rédige les procédures de fonctionnement



Pédagogue, ouverte à l’échange et au partage, je travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des managers et réussis à fédérer l’équipe autour de projets communs. En anticipant les situations, je minimise les coûts pour accroître la rentabilité.



Rigoureuse et discrète, je suis une collaboratrice de confiance.

Dynamique et impliquée, j’ai le gout de l’effort.

Tournée vers le futur,j’ai le gout du challenge et le sens du résultat.

















Mes compétences :

Autonome mais sachant travailler en équipe

Comptabilité

gestion

dynamique

SAP