Dominique DAVEZAC

En 20 ans, jai occupé en entreprise les postes de Responsable juridique, puis Directeur juridique et RH. Je mets désormais, en ma qualité dAvocat, à la disposition de tout Client mes compétences et expériences acquises en Droit des Affaires, mais également en :

Recouvrement de créances (plus de 1600 jugements obtenus en la matière) ;

Droit du travail (11 années à la Direction du département RH) ;

Conseil (2 années de mandat de DGD, avec révision des process internes, de la relation Client, de la politique RH, )

Et Télécoms (16 années à la tête de services juridiques de sociétés Télécoms)