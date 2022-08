Dominique DUBREUIL

Diplômé de Polytech'Nantes et fort d'une expérience de plus de 20 ans au sein de différentes sociétés de services informatiques, de sécurité, télécommunication ou retail/distribution, en tant que directeur de projets, directeur technique ou DSI de transition, je suis spécialisé dans le management déquipes importantes en mode projet dans la continuité, linnovation, le respect des budgets et des délais.

De plus, j'ai été amené à auditer et mettre en place des organisations de service avec toutes les ressources, méthodologies et workflows associés au sein de structures diverses telles que des intégrateurs, des services publics ou privés (assurances, mutuelles, retail, ESN, DGI, DGA, PME, industrie...).

Je suis aujourd'hui consultant indépendant spécialisé dans le management de transition au sein des DSI, la direction de grands projets IT/SI et dans la mise en place d'organisation et de process/bonnes pratiques (ITIL) en cohérence avec la stratégie de votre entreprise. La rédaction de réponse à appel d'offre (AMOA/AMOE) fait aussi parti de mon quotidien...



N'hésitez pas à me contacter pour initier une collaboration...



ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR !!



Mes compétences :

Consulting

DSI

Télécoms

Réseaux

Organisation

Audit

SSII

Infrastructure

Management

Gestion de projet

UML/OMT

PABX

Open Office

Microsoft Visio

Microsoft Project

ITIL