Marlène REMONTE (AUGÉ)

Fort de près de 190 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du Conseil, des Services informatiques et de l'Infogérance. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros.



En pleine transformation digitale, les grands comptes du secteur Banque & Assurance font appel à l’entité FS SBU (Financial Services Strategic Business Unit) du groupe Capgemini. A Paris, Nantes ou Montpellier, les 1 300 talents de la FS s’appliquent à imaginer et réaliser des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.



Le centre de Nantes poursuit son fort développement



Business

Gestion de carrière

Recrutement

Ressources humaines

Entretiens professionnels

Droit du travail

Conseil RH

Formation

IT

Infrastructure

Développement informatique

ITMS

Télécommunication