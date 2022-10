Dominique DUPOUY

Après un long parcours professionnel comme commerciale sédentaire, j'ai décidé en janvier 2015 de consacrer mon temps à ma passion pour la Mosaïque d'art, après plusieurs stages auprès de mosaïstes professionnels.



Depuis 3 ans je récupère dans les encombrants divers objets, déposés sur le trottoir par des particuliers, et je leur donne une seconde vie en les relookant en mosaïque. Dans le même processus, je chine en brocante des objets divers que je vais ensuite soit relooker, soit cassés pour les intégrer dans mes mosaïques, comme par exemple du miroir, de la vaisselle, des colliers, des coquillages... j'ai eu envie de partager cette passion.



Mon premier livre intitulé LA MOSAIQUE RECUP est paru le 19 mai 2016 aux Editions de Saxe.



Un livre de 96 pages, une belle mise en page pour présenter 30 modèles inédits et colorés. Un livre que j'ai voulu accessible au plus grand nombre. Des créations colorées et une belle mise en page. J'ai travaillé mois sur ce projet : création et réalisation des modèles, rédaction du contenu, des fiches explicatives de chaque modèle , et réalisé certaines photos. Un guide pratique pour donner une seconde vie à des objets récupérés ou chinés en vide-grenier.



Ce livre est vendu en ligne ou en magasin chez FNAC, CULTURA, AMAZON, DECITRE, POINT VIRGULE... et d'autres librairies en France.



Dans mes mosaïques j'aime mélanger les matériaux selon le projet à réaliser: grès cérame, pâte de verre, céramique, vaisselle, perles, miroir.. J'ai reçu dans le passé une formation de dessinatrice d'exécution en publicité, et pratiquer le dessin... ce qui me permet aujourd'hui de créer sans dessin préparatoire, notamment des petits mandalas de perles, en suivant mon inspiration et mon état d'âme du moment... et de préparer mes maquettes.



En 2016 j'ai la joie de participer aux Rencontres Internationales de Mosaïque qui a lieu tous les deux ans à Chartres.

Je présente une oeuvre entièrement réalisée avec des perles, des assiettes en porcelaine et de la céramique.



Par ailleurs, j'interviens aussi en Maison de quartier, Maison de retraite, Collège, Lycée



L'objectif est de leur faire découvrir l'art de la Mosaïque, mais aussi de créer du lien et permettre à chacun d'exprimer sa créativité en toute liberté. En Maison de Retraite, retrouver une dynamique et reprendre confiance.

La Mosaïque a également des vertues thérapeutiques, anti-stress notamment, et facilite la reconstruction après des épreuves traumatisantes.



Mes compétences :

MOSAISTE D'ART

CREATRICE D'OBETS