Olivier DUPOUY

Architecte Logiciel avec 10 ans d'expérience dans le domaine de la conception et de la réalisation de logiciels.

Mon parcours professionnel m'a amené à assurer la coordination technique d'équipes allant jusqu'à 10 personnes au sein de projets souvent de grande taille.



Habitué des projets utilisant intensivement l'écosystème Java, je suis également familier avec des technologies de plus haut niveau (Frameworks Python, Lua et Javascript), et de plus bas niveau (C/C++, programmation système).



Curieux de nature pour les sciences et technologies de l'information, je possède de bonnes aptitudes pour l'auto-formation.



Les projets auxquels j'ai participé m'ont permis d’acquérir une pédagogie certaine me permettant d'envisager des activités dans le domaine de la formation.



Mes compétences :

SQL

Linux

Java EE

Informatique

Formation

Conseil