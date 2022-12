Disponible, je suis de formation Commerciale et Expérimenté dans le Commerce auprès d'Entreprises de Services et de Biens d' Equipements depuis plusieurs années.



Rigoureux, autonome et aimant travailler en équipe au sein d'un marché concurrentiel j'aime relever les challenges et performer.



A l'écoute j'aime à gagner la confiance de mes contacts et fidéliser ma clientèle tout en ayant un goût prononcé pour la prospection et la volonté d'aller de l'avant avec une personnalité sympathique et convaincante.



Si vous trouver un intérêt à ma candidature alors prenons contact pour développer notre entretien.



Très cordialement

Dominique EIRA

0632049072

eiradominique@gmail.com



Mes compétences :

Prescriptions

Commerce B2B

Prise de parole

Négociation commerciale

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Analyse Commerciale