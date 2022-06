Dominique GENDRE-LAROUDIE

Passionnée d'Aeronautique, j'ai travaillé pendant 14 ans chez Airbus après avoir fait "mes premières armes" chez ISIS-MPP en tant qu'ingénieur.



J'ai ainsi consolidé la connaissance que j'avais dans le Spatial et l'Aéronautique.

Les expériences que j'ai vécues m'ont permis de développer et d'affirmer mes compétences dans les domaines suivants:

- Conduite de projets assez complexes notamment pour des clients internationaux.

- Obtention de consensus clients et entreprise

- Amélioration continue pour l'entreprise d'une méthode d'évaluation des fournisseurs

- participation à la sélection des fournisseurs avec le service achats.

- Évaluation sur site des fournisseurs, support aux différents intervenants.



Notamment, le poste de responsable amélioration continue et de coordinateur indépendant vis-à-vis du DOA (Design Organisation Approval) d'Airbus à l'ingénierie chez LATECOERE Services ( LATESYS aujourd'hui) m'a permis de rendre concrètes les compétences acquises lorsque j'étais chez Airbus et autres...



Je suis curieuse et inventive, j'aime porter des projets et travailler en équipe pour les mener à bien.



Aujourd'hui, le poste de chef de projet chez Umlaut me permet de varier les projets et d'innover sans relâche avec tous les défis que cela comporte !



Mes compétences :

DFMEA

Engineering Quality Management

develop the Equipment

Manage the continuous improvement

conformity management

Continuous Improvement

Opportunities Management

technical development

Independent Monitoring

service Data Development

Compliance

Digital Support

IP

Statistical Process Control

OrCAD

Spice

Matlab

Assembler

CATIA

Microsoft Excel

Adobe Framemaker

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Turbo

VHDL

Pascal

FORTRAN

Airbus technical directives deployment

Software Testing

Validation Testing