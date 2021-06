Dominique GRUEL

Responsable Maintenance, je suis tous les jours au côté de la production pour répondre à ses besoins avec réactivité. Dans le même temps, j'anticipe par des actions préventives. Responsable d'un budget, je dois également maîtriser les coûts en m'adaptant au volume de l'activité et en améliorant la prestation globale en continu.

Je maîtrise à la fois l'économique et le technique, manage une équipe internes et pilote les prestataires. Outre mes connaissances métier, je possède toutes les clés de l'organisation, du pilotage et du management d'une maintenance moderne pour pouvoir formuler et partager un projet de progrès.



Mes compétences :

Management

Maintenance industrielle

Electrotechnique

Thermographie

Bureau d'études