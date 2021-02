Dominique HOUDIER

COMPLIANCE Technologies est une société de conseil fondée en 2004, spécialisée dans le transfert de compétences en matière de processus et d’outils d’ingénierie système et logiciel, pour améliorer la qualité et maîtriser la conformité des systèmes et logiciels complexes à leurs exigences.



Nos domaines d’expertise sont :

- les processus et solutions d’Ingénierie des Exigences (DOORS, DOORS NG, Enterprise Architect, Polarion, Reqtify…)

- les processus et solutions de Gestion des Changements (Synergy, Bugzilla…)

- l’amélioration de processus et les standards (BABOK, CMMI, GxP, IREB, ISO…)



Notre offre s’adresse aux projets de conception de systèmes complexes et aux projets de développement de systèmes d’information. Nous intervenons au niveau de la définition des besoins, de la spécification et de la validation des systèmes complexes et fortement contraints. Nous vous aidons à définir les processus et à mettre en oeuvre les meilleures solutions afin de garantir la conformité de vos systèmes à leurs exigences.



Nos consultants mettent en place et déploient, depuis de nombreuses années, des processus et des outils dans les grandes sociétés européennes dans tous les secteurs industriels : Spatial, Aéronautique, Défense, Electronique, Ferroviaire, Automobile, Energie, Medical, Nucléaire, Banque/Assurance…



Mes compétences :

Management

Conseil/Formation

Ingénierie des exigences

Gestion du changement

Business development

Ingénierie Système, Ingénierie Logiciel

DOORS, Reqtify, Polarion

BABOK, CMMi, IREB