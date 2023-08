Dominique HULO

Je suis compositeur, arrangeur et designer sonore, diplômé du C.IM.

J'ai étudié l'orchestration à la Schola Cantorum, l'harmonie et le contrepoint aux conservatoires de Paris.



Mes champs d'action sont :



- la chanson

- l'illustration et l'habillage sonore

- la musique de film et de spectacles

- les jingles et la musique de pubs



...et bien d'autres encore !



Mes compétences vont de la composition à l'arrangement musical, en passant par l'orchestration et la réalisation sonore.

Je suis en outre guitariste professionnel et professeur de guitare et de composition à Guitarespace.



Mes compétences :

Compositeur - Arrangeur

Guitariste professionnel

Professeur de guitare et de composition

Direction artistique

Coaching d'artistes