Dominique LARQUERE

Vous êtes en recherche de solutions pour des produits de chauffage, production d’Eau Chaude Sanitaire et solutions EnR ? Solutions RT2012 et/ou RE2020 ?

Je suis prescripteur pour les marques SAUNIER DUVAL (individuel et collectif) et VAILLANT (Collectif), nous avons forcement une solution à vos besoins.

Je serai présent sur notre stand à H Expo à Bordeaux (fin septembre 2020) si vous souhaitez me rencontrer.

Dans tous les cas je reste disponible si vous souhaitez des informations.



Mes compétences :

Management commercial

Animation de réseau

Développement commercial

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Formation

Énergies renouvelables

Chef des ventes

Manager

Pompe à chaleur

Solaire

Vente