Didier BAILLY-SALINS

- Expérience confirmée du développement et de la direction opérationnelle de centres de profit en environnement multiculturel, en particulier dans les domaines de l’industrie, du négoce, de la sécurité, de l'immobilier et de la communication.



- Capacité démontrée à analyser une situation dans sa globalité, à implémenter une stratégie de croissance, à définir et à planifier les actions à mettre en œuvre, ainsi qu’à animer et à encadrer des équipes pluridisciplinaires.



- Particulièrement intègre, pragmatique, rigoureux et investi ; réelles capacités d’adaptation et de flexibilité ; grande aisance relationnelle et très bon esprit fédérateur ; culture orientée résultats et satisfaction clients.





Mes compétences :

Entrepreneur

Commercial

Sécurité

Développement commercial

Management

Pilotage

Webmaster

Négoce

International

Photo