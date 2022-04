Jean Francois JAUSSAUD

Bonjour, après 25 années d'expériences dans le relationnel et technique aux services des clients et chefs d'entreprises sur le Languedoc-Roussillon, j'ai souhaiter acquérir de nouvelles compétences.

La qualité du travail aux normes et bien réaliser.

La satisfaction totale des clients sont pour moi ma priorité essentielle.

Mes compétences :

Qualité

Satisfaction clients