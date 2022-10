Dominique LEROY

Les affaires sont difficiles en France et en Europe, mais des opportunités énormes s'offrent à l’international !



Tout particulièrement sur les marchés émergents.



Il est un continent qui offre 54 marchés qui offrent en moyenne plus de 5% de croissance, où une classe moyenne émerge, où la démographie galopante constitue un élement majeur de son développement et qui s'urbanise à un rythme jamais égalé dans l'histoire.



Tout les secteurs d'activités sont tirés à la hausse, du secteur de la construction à celui de la santé en passant par celui de la communication, de la finance et même du luxe.

300 millions d'Africains entrent actuellement sur le marché des biens de consommations.



Alors, pourquoi pas l’Afrique pour votre entreprise ? Certes, mais comment faire ?



La solution : être informé et trouver des collaborateurs fiables pour bien aborder ce que certains n'hésitent plus à appeler le nouvel Eldorado.



Avec Export-in trouver votre partenaire pour conquérir de nouveaux marchés en Afrique.









