Dominique MATHEY

Trilingue anglais, allemand, j'ai une expérience de 16 années au sein de multinationales dans des fonctions logistiques et commerciales complétée par 8 ans en tant que responsable Achats dans un établissement administratif public.



La connaissance des Marchés Publics, les relations avec les élus et la gestion logistique d'une CCI, autant de nouvelles compétences qui viennent s'ajouter à celles acquises dans les entreprises privées.



je souhaite rejoindre une entreprise privée où je pourrais développer mes compétences commerciales, achats et linguistiques.



Mes compétences :

Responsable

Allemand

Négociation

Administration Des Ventes

Management

Sourcing

Achats

Polyvalence

Adaptabilité