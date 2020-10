Dominique MERCHER

Responsable bureau d'études - Projecteur confirmé (Conception, dimensionnement, notes de calcul et plans CVC/PLB/DES (AutoCAD MEP et REVIT).



Dessinateur projeteur de formation (génie civil), j'ai découvert par hasard le génie climatique que quelques années plus tard. C'est ce corps technique qui aura su me donner envie de me lancer plus en avant. Après plusieurs années au service des professionnels du secteur, de l'amont d'un projet jusque dans sa phase finale, j'ai pu acquérir de solides compétences dans le domaine et c'est fort logiquement qu'est venue l'envie de développer un peu plus mon activité et de transmettre mes connaissances à d'autres.





Mes compétences :

Technique

Génie climatique

AutoCAD

Projeteur

Dessinateur

Assistance technique

Synthèse

Etudes

REVIT