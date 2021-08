Depuis longtemps je travaille dans le domaine du test. Après divers postes dans ce domaine je me suis mis à mon compte en tant que freelance.

N'hésitez pas à me contacter pour toute éventuelle collaboration dans ce domaine.

Mes compétences: la formation et le conseil.

Certifiée ISTQB Fondation, ISTQB Fondation Agile ISTQB Avancé Test Manager.



Mes compétences :

QTP

Quality Center

Formation

Test

ISTQB

Qualité

Automatisation