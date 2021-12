Nicolas BONNIOT

10 ans d'expérience dans les SI, dont 4 en SSII côté AMOA amont et aval (ateliers, spécifications fonctionnelles, UML, recette, automatisation de recette) et 6 ans axés sur le développement web, uniquement via le prisme open-source : Wordpress, Prestashop et plus récemment le framework Symfony2.



Actuellement ingénieur web/responsable applicatif à La Compagnie Hyperactive : dev avancé Wordpress, Prestashop et Symfony, architecture UML, formation interne/lead dev, échanges clients techniques.



En télétravail, je suis 1 journée par semaine sur site : les outils de reporting, de suivi temps réel des tâches, ainsi que des échanges téléphoniques/Skype très fréquents gomment tous les inconvénients habituellement mis en avant dans ce genre de dispositif.



Je suis ouvert à toute opportunité d'évolution : n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

C# .NET

Langage c

Prestashop

Autodesk inventor

Wordpress

Inventor

PHP

C#

JQuery

Symfony2