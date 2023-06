Dominique MILLET

Bonjour et bienvenue,



J'ai commencé ma carrière dans le secteur agro-alimentaire en tant que responsable développement et industrialisation produits.



Ingénieur responsable d’un projet stratégique, j'ai pris ensuite la direction du site de production.



J'ai diversifié et renforcé mes compétences techniques et managériales en prenant la Direction des Ressources Humaines d’une importante entreprise de développement informatique.



Fort de ces expériences j'ai intégré le cabinet de conseil et de formation , Acfor-conseil en 2003.

Les actions d'amélioration de la performance des entreprises industrielles que nous accompagnons :



Construction du plan stratégique à moyen terme.

Construction du schéma directeur industriel.



Accompagnement de l’organisation des équipes de production, formation au management, à la conduite d’entretiens.

Mise en œuvre de la gestion des compétences, du management individuel et utilisation de système d’information dédié.



Mise en œuvre et déploiement de la démarche TPM (Totale Productive Maintenance) . Pilotage par le TRS et la capabilité. Mise en place de la maintenance partagée.



Accompagnement dans la maitrise de la qualité dans les IAA.



Optimisation du pilotage de supply chain.



En 2010,toute l'équipe Acfor-conseil a rejoint Segeco consulting.



Aujourd'hui, SEGECO Consulting c'est une équipe de 45 consultants qui interviennent auprès des entreprises industrielles ou de services, sur les systèmes finances, informations, ressources humaines, commerciaux et opérationnels.



Mes compétences :

Lean

Schéma directeur

Organisation

Management

TPM

Performance