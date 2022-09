Silvana NUZZO

Comptable de formation avec une pratique de 17 ans en petites et moyennes entreprise, j’ai décidé, en 1998, de me spécialiser dans le domaine social.

Fin 2010, j’avais un projet de création d’entreprise, au Maroc, dans le secteur touristique mais la conjoncture actuelle ne m'a pas permis de le finaliser.

De retour en France, j'ai décidé de mettre mes compétences et mon savoir-faire aux services des Entreprises et Particuliers dans le domaine Administratif et Comptable sous le régime Auto-entrepreneur.

Afin de soulager les corvées administratives, j'interviens pour des missions ponctuelles ou récurrentes.



Mes compétences :

Administration du personnel

Paie

Comptabilité