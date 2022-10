Dominique PENAUD

Créateur de la Société TSW Conseil, cette société commercialise un LOGICIEL DE GESTION 100% WEB (accessible parArray).

Pour un maximum 15€TTC/mois vous aurez un véritable mini ERP pour gérer votre activité.

Ce logiciel, véritable mini-ERP, est principalement destiné aux Associations, TPME et Comités d'entreprises.

Plus d'informations sur

Issu d'une filière plutôt technique j'ai évolué dans des environnements techniques très différents, gros systèmes Informatiques.

Après 17 ans dans la société Guerlain (Groupe LVMH) et j'y ai évolué de développeur à Responsable des Études (équipe qui a compté jusqu'à 40 personnes internes et externes).

Depuis 2003 j'ai donné une autre orientation à ma carrière.

Indépendant dans des missions de Directeur de projet et Consultant Sénior je suis intervenu dans les sociétés Lancel, Caroll, Brake France et La Maison de Valérie.

Je suis devenu en 2006 Responsable informatique dans une société La Maison de Valérie jusqu'en mars 2008.

En 2008 jusqu'à fin 2017 j'ai évolué dans la Société Ricard d'abord comme Responsable du Back-Office (au sein de la DSI) puis comme PMO (Project Management Officer) enfin après la fusion des Back-Office entre la société Pernod et Ricard j'ai repris la responsabilité du Back-Office commun.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de Projets (2 M€) - 4000 jrs h

Management d'équipe Etudes et Exploitation

AS400, GAP3, COBOL

WEBDEV

ERP : JDE, GENERIX

Langage SQL

PHP, MYSQL, HTML, XML