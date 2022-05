Laure VIAROUGE (LASSAGNE)

Forte de 5 années d'expérience au sein de différentes équipes de ventes boutique dans plusieurs société du Fashion Retail, j'ai intégré le service informatique de NAF NAF entant que chef de projet Retail.



Mon objectif était de mettre en place des procédures et des outils informatiques permettant de répondre aux besoins des utilisateurs en magasins. Ces outils ayant pour vocation de faciliter le travail des équipes de vente afin qu'elles se consacrent au développement commercial.

A la suite de l'installation de Colombus Retail sur l'ensemble du réseau des enseignes NAF NAF et CHEVIGNON, j'ai travaillé avec les équipes de logistique afin d'informatiser la gestion des expéditions de marchandises. Puis avec les équipes de la gestion des stocks, afin d'optimiser l'approvisionnement des magasins.



A l'issue de ces projets au sein de l'entreprise NAF NAF, j'ai intégré une SSII spécialisée dans le Fashion. J'ai donc participé activement à plusieurs projets informatiques avec des domaines métier très hétérogènes: Retail, Ventes B to B, SAV, approvisionnement et optimisation de la gestion des stocks.





Depuis juin 2005, j'ai intégré la société VCSTIMELESS qui a été racheté en 2008 par Cegid.



Mon actuel poste est chef de produit.



Aujourd'hui je mets à profits mes compétences métier acquises au sein des entreprises du Retail à celles acquises au sein de Cegid dans l'édition de logiciel pour mener a bien mes missions de chef de produits.



Mes compétences :

direction de projet

chef de produit

distribution spécialisée

retail

Gestion de projet