Loïc BIGUEURE*

Après environ 20 années d'expériences professionnelles en finance et gestion d'entreprise dont 9 ans à l'étranger (Italie, Espagne, Angleterre), je suis aujourd'hui en charge de la Direction Administrative et Financière de la société Ansamble et Alsacienne de Restauration et du redressement actif des marges (CA 273 M€, 4200 pers., 715 sites). Après restructuration, mon périmètre est passé de 45 à 30 personnes rattachées à ma direction.



J'ai été en charge du déploiement de SAP sur la division anglaise basée au sud de Manchester. (CA 256 M£, 10000 pers., 2200 sites) - 65 personnes impliquées dans le projet (hors n-users). J'ai préparé la restructuration pour réduire de 61 à 45 personnes.



J'ai été en charge du déploiement de SAP sur la division espagnole et portugaise basée à Barcelone et à Lisbonne. (CA 340 M€, 14000 pers., 2600 sites) - 65 personnes impliquées dans le projet (hors n-users). Intégration de SAP Retail pour le flux achats et SAP RH pour le Portugal.



J'ai été directeur du contrôle de Gestion Italie (CA 250 M€, 5500 pers., 600 sites), j'étais en charge de la construction et déploiement de l'informatisation de la division Italie et de la culturisation financière et gestion opérationnelle. Responsable de la procédure Budgétaire et tous supports d'aide à la décision. J'ai mis en place une équipe de 3 contrôleurs de gestion. Les 2 dernières années en Italie, j'étais également Chef de Projet SAP.



Langues: Italien (C1), Anglais (B2/C1), Espagnol (B2), Français (M), Catalan (notions), Portugais (notions)



E-mail: lbigueure@ansamble.fr



Mes compétences :

Credit management

Contrôle de gestion

Reporting

Finance

Comptabilité

Hypérion Essbase

Budgeting

SAP

Business objects

Cost control

Project management

Analyse fonctionnelle

BO

Automobile

Conduite du changement

International

AS400

Hyperion

DAF

Business Process Management