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Dominique PERESSE

Paris

En résumé

INGENIEUR
"DOUBLE COMPETENCE CAO MECANIQUE / INFORMATIQUE"

PROJECTS MANAGER
SOLUTION ANALYST
SUPPORT TOOLS
-
MAINFRAME MVS - VTAM/NCP - CICS - PACBASE
SGBD SQL , DBA ORACLE
UNIX , AIX CICS/6000, LINUX, SUN
TCP/IP , FIREWALL - CHECKPOINT FW1 - NOKIA, ARCHITECTE RESEAU , CISCO - SECURITE, CISCOWORKS , NAGIOS
ADMIN DNS DHCP

CERTIFICATION ITIL

CAO / ADMIN CATIA - VPM , AUTOCAD , AVEVA PDMS , NAVISWORKS

ASSEMBLEUR PASCAL ADA C COBOL
TOEIC 715

Mes compétences :
Informatique
CAO
Project manager
Management d'équipe
COBOL
NAGIOS
C
FIREWALL
CATIA
DNS
PASCAL
MVS
ITIL
AIX

Entreprises

  • General Electric - IT BUSINESS ANALYST

    Paris 2015 - maintenant IT TOOLS SUPPORT

  • ALSTOM POWER PLANT - Support Tools Engineer

    Levallois-Perret Cedex 2012 - 2015 90 BELFORT
    (2012 - )
    Support projets
    Administration applications métiers 3D
    AUTOCAD , AVEVA PDMS , NAVISWORKS

  • ALSTOM ITSSC - SOLUTION ANALYST

    Saint Ouen 2009 - 2011 ALSTOM IT Shared Service Center. 90 Belfort
    (2009 - 2011)
    Support applicatif CAO et Scientifiques
    Administration et support d’applications Alstom Transport
    CATIA – VPM/DMA
    Siemens TeamCenter Engeenering Comet

  • ALSTOM ITC - RESPONSABLE DE PRODUCTION RESEAU ET SECURITE FRANCE

    Saint Ouen 2007 - 2009 ALSTOM ITC CC (Centralized Computing). 90 Belfort
    (2007 - 2009)
    Unification FRANCE Région 1 PARIS & région 2 PROVINCE
    Adjoint du Responsable de pôle Réseau FRANCE [ Hélas...]
    Administration et surveillance des équipements réseaux Alstom France
    Plan de retrait des Firewalls

  • Alstom ITC - INGENIEUR PROJETS & SUPPORT APPLICATIF CAO & SCIENTIFIQUES

    2007 - 2009 ALSTOM ITC (Information Technology Center). 90 Belfort
    (2007 - 2009)
    Projets d’implantations de sites
    Administration et support d’applications Alstom Power & Transport

  • ALSTOM ITC - RESPONSABLE RESEAU & SECURITE – REGION 2 PROVINCE

    Saint Ouen 2005 - 2006 ALSTOM ITC (Information Technology Center). 90 Belfort
    (2005 - 2006)
    Responsable réseaux France « Région 2 » : Province Standardisation des procédures et des matériels réseaux et securité.
    Suivi des évolutions et maintenance des réseaux des sites Alstom France Province.
    Administration des serveurs réseaux DNS – DHCP et des Firewalls
    Architecture réseau. Specialiste CISCO

  • ALSTOM TURBINES VAPEURS - INGENIEUR SYSTEME

    1994 - 2004 ALSTOM Turbines Vapeurs. 90 Belfort
    (1994 - 2004)
    Support Technique UNIX. Installations et suivi système de stations et serveurs IBM et BULL sous AIX.
    Maintenance parc de station SUN clientes, intégration aux serveurs IBM.
    DBA : Installation et administration de base de données ORACLE V7-V8 sur MVS et UNIX.
    Administration du RESEAU local TCP/IP et du FireWall (FW-1 Checkpoint)
    Spécialiste Internet. développement HTML et installation site WEB du Centre Informatique + proxy SQUID
    Administration / installation progiciels BAAN IV et Métaphase.
    Pilote des projets « Windows NT » et « Network Computer ».

  • GEC ALSTOM DEM - PROGRAMMEUR SYSTEME

    1989 - 1992 GEC-ALSTHOM DEM. 93 Le Bourget
    (1989 - 1992)
    Responsable SYSTEME « MVS » . Installations système. Sécurité : administrateur RACF.
    Spécialiste automatisation du site ("Salle Blanche"). CANDLE AF/OPERATOR
    Responsable RESEAU mainframe IBM. Maintenance de VTAM et du NCP
    Configuration SNA. Controleurs de communication et de terminaux 3270

  • GEC ALSTOM DEM - ANALYSTE D'EXPLOITATION

    1986 - 1989 GEC-ALSTHOM DEM. 93 Le Bourget
    (1986 - 1989)
    Réception de nouvelles chaînes d'exploitation, automatisation. HS5000
    Développement de CLIST, REXX, DIALOG MANAGER sur MVS.
    Support technique de la "Préparation" et du "Pupitre", aux "Etudes".

  • GEC ALSTOM DEM - ANALYSTE PROGRAMMEUR

    1985 - 1986 GEC-ALSTHOM DEM. 93 Le Bourget
    (1985 - 1986)
    Analyse conceptuelle et réalisation de projets informatiques internes (PACBASE).
    COBOL

  • Alsthom Atlantique - PREPARATEUR METHODES

    Levallois-Perret Cedex 1982 - 1984 ALSTHOM ATLANTIQUE. 93 Le Bourget
    (1982 - 1984)
    Gammes d’usinages et études de fabrication de pièces mécaniques sur ordinateur.

  • Alstom Power - TECHNICIEN ORDONNANCEMENT - STAGIAIRE DUT

    Levallois-Perret Cedex 1981 - 1981 ALSTHOM ATLANTIQUE. 93 Le Bourget
    (1981)
    Planification de Fabrication « PLT » Plan à Long Terme. Répartition Bourget / Belfort

Formations

  • Institut Formation Ingénieurs Paris Sud FIIFO

    Orsay 1992 - 1994 Temps réél - Téléinformatique réseaux

  • Polytech Paris-Sud

    Orsay 1992 - 1994 FIIFO. Formation d’Ingénieur en Informatique de la Faculté d’Orsay

    Institut Formation Ingénieurs Paris Sud, Orsay
    Options :
    Temps réél - Téléinformatique réseaux

  • CGI . Compagnie Générale D'Informatique (Paris)

    Paris 1984 - 1985 Analyste Programmeur de Gestion

    FORMATION LONGUE - COBOL / CICS / IDMS
    PACBASE

  • IUT St Denis Université PAris 13

    Saint Denis 1979 - 1981 DUT génie mécanique

  • Lycée Le Corbusier

    Aubervilliers 1975 - 1979 Bac E

    MATHEMATIQUES ET TECHNIQUES

Réseau

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