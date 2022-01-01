Dominique PERESSE

INGENIEUR
"DOUBLE COMPETENCE CAO MECANIQUE / INFORMATIQUE"
PROJECTS MANAGER
SOLUTION ANALYST
SUPPORT TOOLS
-
MAINFRAME MVS - VTAM/NCP - CICS - PACBASE
SGBD SQL , DBA ORACLE
UNIX , AIX CICS/6000, LINUX, SUN
TCP/IP , FIREWALL - CHECKPOINT FW1 - NOKIA, ARCHITECTE RESEAU , CISCO - SECURITE, CISCOWORKS , NAGIOS
ADMIN DNS DHCP
CERTIFICATION ITIL
CAO / ADMIN CATIA - VPM , AUTOCAD , AVEVA PDMS , NAVISWORKS
ASSEMBLEUR PASCAL ADA C COBOL
TOEIC 715
Mes compétences :
Informatique
CAO
Project manager
Management d'équipe
COBOL
NAGIOS
C
FIREWALL
CATIA
DNS
PASCAL
MVS
ITIL
AIX