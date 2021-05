Dominique PY

COMPETENCES TECHNIQUES:

SECTEURS : Téléviseurs, produits Multimédia Grand-Public, feux AV & AR automobiles



1. CONCEPTION:

- Pilote conception & développement pièces & produits (Internes & ODM)

- Expert en plasturgie

- Connaissance technologie moules

- Maîtrise des coûts, de la qualité, des délais (QCD)

- Matériaux: plastique, alu, bois, tôle et verre



2. ENVIRONNEMENT:

- Législations Européennes

- Eco-conception

- Ecolabel

- Matières

- Emballages

- Calcul impact environnement

- Désassemblage, recyclage



3. PACKAGING & TRANSPORT:

- Conception

- Matière

- Palettisation

- Optimisation chargement



4. QUALITE:

- Procédures - Spécifications

- SPPC - AMDEC produit

- Check-list

- Normes CEI & UL

- Intranet

- Audit fournisseur

- Gestion documentations

- Gestion nomenclatures produits

- Capitalisation des acquis

- Support aux usines

- SAV



COMPETENCES RELATIONNELLES:



1. INTERSERVICES:

- Projets coordonnés entre différents départements: Design, Engineering, Mécanique, Electronique, Qualité, Marketing, Achat



2. INTERNES - EXTERNES

- Gestion de projets interne et/ou avec fournisseurs EU & AS (ODM, OEM) et avec des clients dans le domaine de l'automobile



3. INTERNATIONALES:

- Synergie avec bureau d’études & développement CHINOIS.

- Groupes de travail transversaux avec sites de production et d'études Polonais, Chinois et Mexicain



4. ENCADREMENTS:

- Responsable de 3 (pro) à 7 employés (extra-pro)



